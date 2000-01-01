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Resources
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Sitemap - Authors (ver - vic)

Veronika Durgin - Think Solve Repeat

Veronika Heimsbakk - SHACL for the Practitioner

Veronika Heimsbakk - Veronika Heimsbakk

Veronika Kracher - Veronika Kracher

Veronika Österberg - Veronika’s Substack

Veronique Billat - Le Substack de Billat

Veronique Flayol - The Magdalene Letters from Provence

Veronique Ory - Veronique Ory | Shine Letters

Veronorte - Veronorte - Futuro Compartido

Veroosh - Veroosh

vero.sexologa - El Substack de vero.sexologa

Versan Aljarrah - Black Swan Capitalist

Versha Sharma - Fine Lines

Version Originale - Version Originale’s Substack

沃提哥（vertical ） - 沃提哥（vertical ）

verticalman - verticalman

Vertigine - Vertigine

Vertox - VertoxQuant

Vertumne - Vertumne : écologie, identité

VERVE Poetry - VERVE POETRY

very jdyzio - very jdyzio

Very Mad Things - Very Mad Things

Very Ordinary Things - very ordinary things

Verydarkgirl - Verydarkgirl

Verywell Mind - Verywell Mind

Verzet Batavia - Substack von Verzet Batavia

vesna jaksic lowe - Immigrant Strong by Vesna Jaksic Lowe

Vesna Maric - Spring in Norway

Vesna Pavlovic - Women Building Businesses

Vesper L. Rayne - Vesper L. Rayne

Vesper Stamper - Vesperisms: The Art of Thinking for Yourself

Vespertiliu - Art and the Craft

VesperXO - Bewbs & Bumps by VesperXO

Vespre - VESPRE RADIO

Vessel - Vessel

Vessela Clewley - The Strategy & Biz Ops Hub

Vesta Balsė - Sounds Lithuanian, ish

Vesuvius Challenge - Vesuvius Challenge

Veta Wade - Snapshots and Stories

VetDojo veterinary insights - VetDojo veterinary insights

Veteran Wealth Planning - Veteran Wealth Planning

Veteranhood - Veteranhood

Veterans for America First - Veterans for America First

Veterans for Public Lands - Veterans for Public Lands

Vetopedia - Blog - Vetopedia - Blog

Vetus Mysteria - Vetus Mysteria

Vetus Mysteria - Weekly Wonders from History Hustle

ياسـميـن الــعــربي - ياسـميـن الــعــربي

Vevna Forrow - The Lit Mag Lab

Vex King - Wisdom Waves

Vexx - The Wired

VFXwire - VFXwire

Víg Vitália - Terravitka

Vägen Framåt - Vägen Framåt

VH12345 - Pear Healthcare Playbook

Vhrsti - Vhrsti

Évi - #olvasslipót könyvklub @ Fabrik

Évi - Nyitvatartás

vi - beautiful flowers grow from paper children

vi - vi 💌

Vi | Abroad - Satélite: Em Órbita na Europa

Við Djúpið - Tónlistarhátíðin Við Djúpið – Music Festival, Ísafjörður

VI KHI NAO - VI KHI NAO

Vi Rowshankish - Notes from Deux Pigeons

Via - Via

Via - we met via

VIA IURIS - Vytrhnuté z kontextu

Via Media Review - Via Media Review

Via Rosa - Via Rosa Italy

Via Tomista - Via Tomista

Viaggiare coi libri - Viaggiare coi libri

Viaka - Viaka’s Newsletter

Viam - The World Within

Viam - The Writer's Path

Vianna Nguyen - within our walls

Vianne Armour - Poetry, Art & Life

Vianny Vision - Vianny Vision

VIAVALENS - STOCK VALUATION

Vibe Investing - Vibe Investing

Vibe Medicine Collective - Vibe Medicine Collective

Vibe Samurai - Vibe Samurai

Vibes Patrol - Vibes Patrol

Vibhav😁😔 - Vibhav😁😔

Vibhor Chandel - Winning Strategy

vibrationsinc - vibrationsinc

vic - Le Substack de vic

vic - Patterns and Anomalies

Vic - Social Work Links and Learning

vic - vic

Vic Holtreman - The Redeemed Second Half

vic mensa - halfrican by Vic Mensa

Vic Oh - LE COIN DE VIC OH

Vic Perri - Vic’s Substack

Vic Rain - Roots & Wings

Vic Scarsi - Vic Scarsi

Vic Tesolin - Wood Slivers

Vica Rosario - Candid Photo

VICE News - VICE News

Vicent Gadea - GadeIA: IA en educación con criterio

Vicente Baos 🇪🇺🇪🇸 - Vicente Baos

Vicente Conde - Vicente Conde

Vicente Ferreira - Reverso da Moeda

Vicente Frare - TravelVince

Vicente Luis Mora - Fragmenta

Vichy Radio - Vichy radio

Vicious Perspective - Vicious Perspective

Vicken Bayramian - Vicken Bayramian

Vickey Finkley-Brown M.Ed. - My Chaotic Erotic Writer's Life

Vickhi - Vickhi

Vicki Chomicki✨ - Punto y Aparte Club

Vicki James - Align & Thrive Substack

Vicki Joy Anderson - Vicki Joy Anderson

Vicki L Trusselli - Vicki’s Substack

Vicki Lesley 🎬 - Vicki Lesley is... Documental

Vicki Marinker - Candid Career Coach

Vicki Minor - Relatively Minor

Vicki Morrison Goble - Songwriter Safari

Vicki Noble - Vicki Noble

Vicki Notaro - Vickipedia

Vicki Palmquist - Reading Ahead

Vicki Peel, Ed.D. - LEGACY LIVING

Vicki Pike - Discover What’s Possible Newsletter

Vicki Portune Hughes - Cozy Abundance

Vicki Robin - Coming of Aging

Vicki Schmolka - What's Up Kingston

Vicki Smith - Easel to Table

vicki sykes - Mommavie

Vicki Tull - The Tender Warrior

Vicki Whicker - Bucholia

Vicki Willden-Lebrecht - Notes From A Creative Founder

Vickie Helm - THE UNDEPENDENT WOMAN

Vickie Wang 王宇平 - Happy Medium

vickiefairchildyoga@gmail.com - vickiefairchildyoga@gmail.com

Vickram Pradhan - Vick's Picks

Vicky - Golden Rule Trades

Vicky - Jon Parmesan Booking Newsletter

Vicky - Vicky

Vicky - mamabella

Vicky | Fiction Writer ✍🏻 - Millennial Monsters

Vicky Aldana - Generation First

Vicky Ball - Vicky’s Substack

Vicky Brooks - Give Spark

Vicky Cookies - Vicky's Cookie Jar

Vicky Fang - Vicky Fang’s Newsletter

Vicky Gu - hyperdisciplinary

Vicky Hampton - The Wine Edit

Vicky Heiler - Vicky Heiler

vicky iovinella - A daydreaming mind

Vicky Li Horst - Vicky's Newsletter

Vicky Loras - Meet the PhDs Newsletter and Podcast

Vicky Lynch🖤 - Vicky Lynch🖤

Vicky Marcó - The Good Growth

Vicky nanjappa - Vicky’s Substack

Vicky Regina - Vicky Regina | The Sacred Return to You

Vicky Shellady - Vicky Shellady

Vicky Shilling - The Business of Self-Trust

Vicky Smith - The News List by Vicky Smith

Vicky Ward Investigates - Vicky Ward Investigates

Vicky Weber - My Literary Life

Vicky Wolak Freeman - Vicky Wolak Writes

Vicky Wren - Wren and the Wild

VICO - VICO Future Monitor

Vico Ortiz - Thirsty Silly Goosin'

!! ⭑ . ⊹ ݁ ˖ - Victoria’s Diary

VicRFantasy - The Fantasy Basket

Victka - Victka

Victoire - Victoire

Victoire Bourgois - This is precisely the time

Victoire QoriQ'ente Slakey - Victoire QoriQ'ente Slakey - Golden Hummingbird

Victoire Tuaillon - Renverser la table

Victor - From Scratch

Victor - Honore tes besoins

Victor - Le Substack de Vrdfr

Victor - Victor

Victor - Virtvic’s Tinkerings

Victor | The Snowball Project - The Snowball Project

victor azevedo - Victor Azevedo

Victor Azubuike - Notes From The Week

Victor Bassey - Bavijas Substack

Victor Beigelman - Footbridge

Victor Belinatti - Victor Belinatti

Victor Beuren - Clube KidLit

Victor Castro - cotidiário

Victor Costa - Escola de Consciência Criativa

Victor coutard - How to get lost

Victor Cozzetto - Victor’s Substack

Victor D. Sandiego - Dynamic Creed: The Sharp Edge of Fiction

Victor de Rosa - Cartas ao vento

Victor Dhornelas | Astrólogo - Película da Semana

Victor Dibia, PhD - Designing with AI

Victor Duran-Le Peuch - Comme un poisson dans l'eau, les tréfonds

Victor F. Bruno - The Prince's Report

Victor Hugo - Les Mis Letters

Victor Hugo Celaya Celaya - Victor Hugo Celaya Celaya

Victor J. Collard - Victor J. Collard

Victor Janulaitis - CIO and IT Management Newsletter

Victor Jimenez - A Serial Assemblage of Words

Victor Kernes - Presentable

Victor Kumar - Open Questions

Victor Maspons Noboa - Las cosas del principio

Victor Miranda - Fim da Linha

Victor Motier - How America Lost Her Way After The Cold War, an essay

Victor Muchiri - The Next Build

Victor Noé Arandia - Vorágine será

Victor Perton - "That Optimism Man" Victor Perton’s Substack

Victor Pressfeldt - Victor Pressfeldt

Victor Reinoso - Functional Child Development

victor resende - vivendo por propósito

Victor Romão - Siga os passos

Victor Santos - BROKEN ENGLISH Victor Santos’ Newsletter

Victor Serri - Barcellona Chiama Italia

Victor Shammas - The Theory Brief

Victor Shepelev aka zverok - Seven Ukrainian Poems

Victor Smolinski - Victor Smolinski

Victor Sorin Epifanov - Victor's Substack

Victor the Chinese Dog - Victor the Chinese Dog

Victor Vasile - Irlanda.ie

Victor Vasile - Paradigma

Victor Vasile - Psihologie și psihoterapie

Victor Vasile - Uncensoredpedia

Victor Vicente - [ON]TEM

Victor (Vittorio) Luca - Vittorio's Substack

Victor Yin - rerooting, rerouting

@victorconcursos - Newsletter @victorconcursos

Victoria - At Your Leisure NYC

Victoria - Curious Lanauge Tea

Victoria - Horace & friends

Victoria - Il faut tomber bien des fois pour apprendre à marcher

Victoria - Kintan's Notes on Nigerian Politics

Victoria - Recipes by Victoria

Victoria - Study Notepad: Language Studies

Victoria - Taking Notes

Victoria - Victoria

Victoria 🩷 - Victoria

Victoria - Victoria | Fortuna Cucina

Victoria - Victoria’s Substack

Victoria - Victoria’s Substack

Victoria♡ - Victoria♡

vic(tori)a - in pursuit

victoria - purest soul

victoria - secret mind

victoria 🦢 - somewhat poetic

Victoria | Carer Mentor - Carer Mentor: Empathy & Inspiration

Victoria Achieng’ - Diaries of An African Girl

Victoria Addis - Victoria Addis

victoria aketch - Torials

Victoria Anne - Down Deep - Victoria Anne - Down Deep

Victoria Aracri DeRoche - Victoria's Substack

Victoria Aveyard - Victoria’s Substack

Victoria Banaszczyk - Toast Social

Victoria Bel - Soiriste

Victoria Belim - Bois de Jasmin Circle

Victoria Bencsik - Bad Days Are Also Part of a Very Good and Sexy Life

Victoria Bennett 🌼🐝🐺 - Wild Women Writers' Salons

Victoria Bert - Let’s Talk About It

Victoria Bromley - Writing in the margins

Victoria Byrd - Women Mastering Midlife

Victoria Cece - slutti spaghetti 💥 🍝

Victoria Christensen - Project Management Lab

Victoria Christopher Murray - Victoria Christopher Murray

Victoria Clark - The Tidalist's Newsletter

Victoria Cosford - Victoria’s Substack

Victoria Costa - Ante la duda, amo.

Victoria Cuomo - Notes from the Pilates Snob

Victoria Daniels - Mind-full

Victoria de la Fuente - Zillion Trillion

Victoria De Masi - Victoria De Masi

Victoria Derbyshire - Victoria Derbyshire

Victoria Derr Valencia - Note To Self

Victoria Dougherty - Cold Eye. Warm Heart. Gothic Everything.

Victoria Effer - Open Tabs Society

Victoria Englert - The BeaverStack

Victoria Fann - The Cosmic Yes

Victoria Ferrier - The Tuning Fork

Victoria Fäh - IPR.VC Insights

Victoria Francis - The Ton Diaries 🪶📜

Victoria Glass - collected! by v

Victoria Gomes Castillo - Overdressed & Overthinking

Victoria Groce - Know It All with Victoria Groce

Victoria Guillomon - 1,2,3 Soleil

Victoria Hamilton - Victoria Hamilton

Victoria Harrison - Seasonal Living with Victoria Harrison

Victoria Hebbert - Victoria Hebbert

Victoria Henderson - Her Game Days

Victoria Hernandez - Victoria Hernandez

Victoria Huelin - Volver a casa

Victoria James - Wine, Restaurants, People

Victoria Jean - Frame of Mind ~ Writings From A Photographer

Victoria Jean Bingham - THE PARALLEL UNIVERSE

Victoria K. Crocker - Florida Landscape Design by Victoria K. Crocker

Victoria K. Mann - Next Level Happy

Victoria K. Walker - Beyond Bloomsbury

Victoria Kennedy - Life of a Patternist

Victoria La Mendola - A Touch of Salt

Victoria Lagano - Victoria Lagano

Victoria Larsson - Bendy Bitchez

Victoria Lee - Writing Weird

Victoria Lee, MD - Seoul to Soul

Victoria Livingstone - Human Generated

Victoria LK Williams, author - Victoria LK Williams, author

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