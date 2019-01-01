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Resources
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Sitemap - Authors (dr - dr )

Dr. Eva Yacobi - Naturopathic Alchemy

Dr. Evelyn Marlowe - TheGrowingGuide

Dr Fadumo Abdisamed - Dr Fadumo Abdisamed

Dr. Fahamu Pecou - The Re/Write

Dr Faiez Kirsten - Dr Faiez Kirsten's HWP Report

Dr Fatima Khan - Dr Fatima Khan

Dr Federica Amati - Eating Science with Dr Fede

Dr. Felice Chan - Dr. Felice Chan's Substack

Dr Ferdinand Santos III - Modern Scientism, Cults and the Age of darkness

Dr. Fethi Chebil - Fethi

Dr Fikayo Akeredolu - Gridlock

Dr Filmon Yohannes (ዶ/ር ፊልሞን) - Dr Filmon Yohannes (ዶ/ር ፊልሞን) ጥዕናና ቅድሚ ኩሉ።

Dr. Fiona Grey - Fiona's Substack

Dr Fiona Maciver - Fiona Maciver

Dr Florence Hazrat - Mind the Gap

Dr. Francesca LeBlanc - Hot flashes, Cold truths

Dr. Franklin Edward Shoemaker - Dr. RAD ™️ The Attachment Code Breaker ™️

dr g - (RE)Creation

Dr. G - Dr. G

Dr. Gabriel Barsawme, LSW - Letters from the Deep

Dr. Gabriella Kőrösi - Dancing Elephants Press

Dr. Gabriella Kőrösi - My Voice. Health. Nature. Love.

Dr. Gameshow - Dr. Hangout

Dr. Garrett Andrew - Whispers and Wonders

Dr. Garrett Smith - Nutrition Detective Network

Dr Gary - Dr Tooth Elf

Dr. Gary Salyer - Dr. Gary Salyer

Dr. Gary W. Lewandowski Jr. - Psychology of Relationships

Dr. Gator - Dr. Gator - Between a Shot and Hard Place

Dr. Gaurang Gaikwad - Dr. Gaurang Gaikwad

Dr. Gaurang Gaikwad - Dr. Gaurang Gaikwad

Dr. Gaurav Deka - You are Money | Dr. Gaurav's Money Coaching Solutions

Dr Gemma L. Williams - Neurodiverse Universe

Dr Gemma Leigh Roberts - The Micro-Moment by Dr Gemma Leigh Roberts

Dr. Gena Gorlin - The Psychology of Ambition

Dr Genevieve - The Resonant Parenting Project

Dr Geoffrey AUMAGE - ETHIC SANTE

Dr Geoffrey Miller - Gulf States Insights

Dr Geoffrey Williams - Dr Geoffrey Williams

Dr Georgia Richards - Preventable Deaths Tracker

Dr. Gerald Morrison - The Self-Sovereign Retiree

Dr Gervais Harry - Aging and your Hormones

Dr. Gigi Magan - Dr. Gigi Magan

Dr. Gilberto Lacchia - Intelligenza Medica

Dr. Gilberto Lacchia - Prescrivere

Dr. Gilles Chaspierre - GridStab News

Dr. Gladys Ato - The Break

Dr. Glenn Jaffe - Chiropractic, Culture, and the Climb

Dr. Glenn Slater - Glenn’s Newsletter on Faith, Education, and History

Dr. Gordon | Obesity Medicine - Dr. Gordon | Obesity Medicine

Dr. Gordon Jones - Brain Fitness for Pickleball Performance

Dr. Grace Torres-Hodges - THE DIRECT DOCTOR: Medicine, mindset, and modern life

Dr. Greg Bottaro - Process Notes

Dr. Greg Ibendahl - Agricultural Economics

Dr Gregory Kent - Centre4West substack

Dr Haili Hughes - Dr Haili Hughes

Dr Haina - Dr Haina

Dr. Hal De Longchamp L.Ac DOM - Dr. Hal De Longchamp L.Ac DOM

Dr. Hank Schlinger - Dr. Hank Schlinger

Dr Hannibal Lecter - Dr Lecter

Dr. Harini Bhat - Today I Learned Science

Dr Harpreet Singh - DHS's Stack

Dr. Harun AKSAYA - Harun'un Not Defteri

Dr. Hasan Önal - Dünyadan Esintiler

Dr Hatem Bazian - Dr Hatem Bazian

Dr. Heather A. Warfield - Psychology of Pilgrimage

Dr. Heather England - A Midlife Reckoning

Dr. Heather Lynn - The H Files

Dr. Heidi - Dispatches From The Pink Zones

Dr. Helin Abbas - Alawites: A Story Yet Unfinished

Dr. Henry - Dr. Henry

Dr. Herman Weiss - Dr. Herman Weiss

Dr Hetvi Soni - The Health Hub

Dr. Hollie C. White - Hollie's Substack

Dr. Hollie Wakelyn PharmD - The Menopause Pharmacist Rx

Dr. Huang - FertilityandHormones

Dr. Hui | The Prevention Edge - The Prevention Edge

Dr. Hussein Naji - Health in Plain English

Dr. Ian Cutress - More Than Moore

Dr. Ian Hallett - Dr. Ian Hallett

Dr ibrahim mohamed A Arab - Dr ibrahim mohamed A Arab

Dr. Iggy - Quiet Reflections by Dr. Iggy

Dr Iggy Soosay - Fifty Years in Medicine. Still Questioning

Dr Ignacy Nowopolski - Dr’s Substack

DR IMAN - Iman’s Substack

Dr. Ina Gjikondi - Leadership Apothecary

Dr. Indie F. Jones - Dr. Indie F. Jones

Dr Ing Eric Prada - The Battery Engineering Community

Dr. Inigo San Millan - Dr. Inigo San Millan

Dr Ioannis Syrigos - The Modern World

Dr. Irene Otero Fernández - Erotic Alchemy

Dr. Iretioluwa Akerele - CyberInfo with Dr. Iretioluwa

Dr. Irina Beckner PT, DPT - Dr. Irina Beckner PT, DPT

Dr Irina Manea - Shield of Skuld

Dr Iya Whiteley - SPICE OF LIFE: A Space Psychologist's Earth Log

Dr J Nasser MD and PHD - Dr José Nasser MD PHD Substack

Dr. J. S. NaDoli - The Flaming Sword

Dr. Jack (Jie) Huang - CSTEAM | Predictive BioSystems

Dr. Jack McGourty - Innovate & Thrive

Dr. Jackie Henry - Less Thinking, More Living with Dr. Jackie

Dr. Jacob Pursley - Dr. Jacob Pursley's Substack

Dr. Jacqueline McAdam - Resilient Generations Psychological and Economic Resilience

Dr. Jade Teta - Next Level Human

Dr. Jaiya John - Sacred Word with Jaiya John

Dr. Jake Tuber | Work Wise - Work Wise

Dr. James DiNicolantonio - Dr. James DiNicolantonio

Dr James Kinross - James Kinross

Dr James W.E. Smith - Dr. James W.E. Smith

Dr. Jane Bormeister - Captain Rhetoric

Dr Jane Olivier - MBChB - Bush Doctor

Dr Jane Ruby - Dr. Jane Ruby's Truth In Medicine

Dr. Janine Do Cabo - 10 IN10TIONAL Minutes with Janine

Dr Jaq Kurio - Earthly Encounters

Dr. Jared Bryson - Dr. Jared Bryson

Dr Jasmin Higgs, Runologist - Dr Jasmin Higgs, Runologist

Dr. Jason Dean - Dr. Jason Dean

Dr. Jason Fung - Dr. Fung’s Newsletter

Dr. Jason Polak - Technology, Environment, and Art

Dr. Jason Yuan - Consciousness Cartographer

Dr Jayne LM Donegan - Dr Jayne LM Donegan

Dr. Jazz Nejat - The Inner Revolution

Dr Jean Rene Moricette - Dr Jean Rene Moricette

Dr Jean the Cat Vet - Little Big Cat

Dr. Jeanne Beatrix Law - Dr. Jeanne Beatrix Law

Dr. Jeevun Sandher MP - Winning Formulas by Dr. Jeevun Sandher MP

Dr. Jeff - Mastering ADHD from Chaos to Entrepreneurial Success

Dr. Jeff Barke - RxForLiberty

Dr. Jeff Explains - Dr. Jeff Explains

Dr Jeffrey Reynolds - Beyond Survival: Building a Life Worth Fighting For

’Dr .Jehad Malaka - Jehad's Substack

Dr. Jekyll & Mr. Hyde - Dr. Jeckel & Mr. Hyde

Dr. Jen Gunter - The Vajenda

Dr. Jen Haley - Dr. Jen Haley's Substack

Dr. Jen Wolkin - In Progress, With Dr. Jen

Dr. Jenna Lagana - The Grey Area

Dr Jenna Macciochi - The Science of Staying Well

Dr. Jennifer Freed - LIVE A FULLY EXPRESSED LIFE

Dr. Jennifer Haddock - Everyday Behaviorist

Dr. Jennifer I Considine - Energy Politics

Dr. Jennifer Loughlin - Growing in Play

Dr Jennifer Tice - The UnVaxxed Child

Dr Jenny Brown - Dr Jenny Brown Substack

Dr. Jeremy Goldberg - LONG DISTANCE LOVE BOMBS

Dr Jess - Dr Jess

Dr. Jess Bohlke - What Remains

Dr Jess Venner - Life in the Past Lane

Dr. Jesse Morse, MD - The Morse Method

Dr Jessica Taylor - The Victim Focus

Dr Jessica Taylor - What Would Jess Say?

Dr. Jesus Paula Carvalho - Dr. Jesus Paula Carvalho

Dr. Jian Xu - Chinese Wisdom Express

Dr. Jill - Dr. Jill's The Lens of Reason

Dr. Jill - Dr. Jill's The Realm Between Realms

Dr. Jim Afremow - Dr. Jim Afremow

Dr. Jim Salvucci - On Leading With Greatness

Dr. Jiwon Yoon - Understanding Korea, One Story at a Time

Dr Jo - Dr Jo

Dr Jo Greer - The Red Tree and M.E.

Dr Jo Taylor - Joining the Dots

Dr. Joachim Raese - The Invisible Glitch

Dr Joanna Kujawa - Dr Joanna Kujawa, Author, Scholar, Spiritual Detective

Dr Joanna McMillan - Delicious Science with Dr Joanna McMillan

Dr. Joanne Swenson - Eight Trails

Dr Joanny Liu - Joanny’s Thoughts

Dr. Jody Peleo-Lazar - Adult Learning at Work

Dr. Joe Clark, D.O. - Joe Clark DO

Dr. Joe Klaus - Medical Mindsets

Dr. Joe Phillips - Dr. Joe's Substack

Dr Joe Volpicelli - Dr. Joe Volpicelli

Dr. Joel Brown FRSA - Dr. Joel Brown FRSA

Dr Joel Yong - The Biochemistry Of Human Health

Dr. Joeletta or Auntie J - Dr. Joeletta or Auntie J

Dr. Joerg STORM - DIGITAL STORM weekly

Dr Joey - Therapeutic mindrambles

Dr. Johann D'Souza - Dr. Johann D'Souza

Dr. John A. Bernbaum - The Shalom Project

Dr. John A. King (Th.D.) - Dr. John A. King (Th.D.)

Dr. John Chasteen - John Chasteen

Dr. John Clifton - Ordinary Light

Dr. John Duffy - On Parenting and Life

Dr. John J Sviokla - Postcards From the Edge

Dr. John Jackson - Dr. John Jackson

Dr. John V. Bowlus - Dr. John V. Bowlus

Dr. Jon Chasteen - ReLeader

Dr. Jonathan Fisher - The Heart-Mind Connection

Dr Jones - Dr Meghan Roekle

Dr Jones, phD ®️ - Dr Jones

Dr Jordan Emont - Dr Jordan Emont

Dr. Jordan Machlin - yourIVFbaby

Dr. Jordan McAfoose - Thinking Machine

Dr. José R. Ferrer López - Ventaja ejecutiva

Dr. Joseph Kaiser - Promise of the Storm

Dr. Joseph Mercola - Dr. Mercola's Censored Library (Private Membership)

Dr. Joseph Mercola - Mercola Health Newsletter

Dr. Joseph Sansone - Mind Matters and Everything Else with Dr. Joseph Sansone

Dr. Joshua Helman, M.D. - Dr. Joshua Helman, M.D.

Dr Josie Perry - Performance in Mind

Dr. Joybert Javnyuy - Wisdom & Wealth: The Mogul Lifestyle with Dr. Joybert

Dr. JPB Gerald - Pursuing Magnetic Levitation

Dr. Judd Burton - Dr. Judd Burton

Dr. Jude - Life Weaving with Dr. Jude LaClaire

Dr. Judy Ho - The Dr. Judy Ho Newsletter

Dr. Julia A. Andre - Undertrained

Dr. Julia DiGangi - Dr. Julia DiGangi

Dr Julia Grace Patterson💙 - Call To Action

Dr. Julia Sadusky - Dr. Julia’s Substack

Dr. Juli-Anne Russo - Caribbean Aquaculture Education and Innovation Hub

Dr. Julie Gurner - Ultra Successful

Dr. Julie Kellogg - Tooth & Soul

Dr. Justin M. Adekanbi-Coger - Justin A-C's Substack

Dr. Kai - Dr. Kai

Dr. Kailee Venzin, PT, DPT - Dr. Kailee Venzin, PT, DPT

Dr. Kala H Kos - See the Invisible, Do the Impossible

Dr. Kalea Wattles - Dr. Kalea Wattles

Dr. Kali DuBois - Kali DuBois PhD (Sex Therapy)

Dr. Kanchan Koya - Kanchan Koya

Dr Kangabu - Dr.Kangabu | Life, Science and everything in between

Dr. Kara - The Money Mystic

Dr Karen Constantine - The Tea with Dr K

Dr. Karyne Messina - Dr. Karyne Messina's Newsletter

Dr Kat Eghdamian - Creating a New World

Dr. Kat, PT - Dr. Kat’s Newsletter

Dr Kate Armstrong - Dr Kate Armstrong

Dr. Kate Renshaw - Kate’s Substack

Dr. Kate Wolin - Dr. Kate Wolin’s Substack

Dr. Kathleen Bogart - Disability is Diversity

Dr. Kathleen Oden - TheBusinezzDrNetwork

Dr. Kathryn Smerling - In Session

Dr. Kathy Allen - Leading With Nature's Design

Dr. Katie Brasley Trepanier - Kathleen’s Substack

Dr. Katie Davis - TeenSights

Dr. Katie Hatt - Quiet Healing

Dr Katie Rhodes - Practically Healthy

Dr. Katie Schenk - The Public Health Workforce is Not OK

Dr Kay - Dr. Kay’s Newsletter

Dr. Kayla DPT - The Pelvic Floor Edit

Dr. Kazique Jelani Prince - Dr. Kazique Jelani Prince

Dr. Kecia Brown - Kecia's Keepsakes

Dr. Kelly Flanagan - The Less Triggered Tribe

Dr. Kem-Laurin Lubin - Kem-Laurin Writes

Dr. Ken Springer - Statisfied

Dr. Kenael Segal - Soul Rebel

Dr Ketan Bhatt - The Context Shift

Dr. Kev Abazajian - Dr. Kev Abazajian

Dr Kevin Rigley - Rethinking Neurodiversity

Dr. Kevin Sansberry II - Dr. Kevin Sansberry II

Dr. Kezban Karaboğa - bifayn | bülten

Dr. Kiki Fehling - How To Queer Joy

Dr Kim - Life, Love, and Faith with Dr. Kim

Dr. Kim Cliett Long - The Jonathan Green Maritime Cultural Center

Dr. Kim Corson - Dr Kimbology

Dr. Kim Sage - Dr. Kim Sage's Substack

Dr. Kimberly Handy - Dr. Kimberly Handy

Dr. Kimberly Idoko - Notes From Dr. Kimberly Idoko

Dr. Kion D. Bolden - TalkKDB

Dr. Kit Yoon - Second Spring Chronicle

Dr Kitkat - Wild Thickets

Dr Kondrot - All About Vision With Dr Kondrot

Dr. Kristen Stuppy - Quest for Health KC

Dr. Kristi Sawicki, Ph.D. - Dr. Kristi Sawicki, Ph.D.

Dr. Kristin Lyerly - Dr. Kristin Lyerly

Dr. Kristin Neff - Dr. Kristin Neff

Dr. Krystal L. Culler, DBH, MA - Dr. Krystal Culler

Dr. Ksenia Malarkey - Integrative Oncology Insights

Dr Lacey Bonar Hull - The Historian's Desk

Dr. Lakshmi Sukumar - Capturing the politics and poetics of everyday life....

Dr. Lalitaa - Deep Dive with Dr. Lalitaa

Dr. Lana van Essen - Like Quiche

dr lanaire - lansletters

Dr. Landon Eggleston - Clear View

Dr. Landon Mascareñaz - Open Hearts & Open Democracy

Dr. Lang Charters - Light and Love with Lang

Dr. Lara Devgan - Plastic by Dr. Lara Devgan

Dr Lara Zakaria PharmD CNS - Dr Lara Zakaria PharmD CNS

Dr. Larry Krumenaker - The Classroom Astronomer Newsletter

Dr. Larry Krumenaker - The Galactic Times Inbox Magazine

Dr. Larry Vescera - Dr. Larry Vescera

Dr. LaTrina M. Johnson, EdD - Love as Method, Truth as Practice

Dr. Laura A. De Veau - What's Up in The Academy?

Dr. Laura Anderson - My Midlife Reset

Dr. Laura Anderson - Therapy in the Headlines

Dr. Laura Petkunaite - Dr. Laura's Substack

Dr. Laura Schlessinger - The Dr. Laura Program

Dr. Lauren - Regulate with Dr. Lauren

dr. lauren danielle - The Feminine Matrix

Dr. Lauren E Pichard - Dr. Lauren Pichard's Substack

Dr Lauren Ingram - 🌸 ai girl gang

Dr. Lauren Jackson - The Saturnian Woman

Dr Lawrence Patihis, PhD - Lawrence Patihis’ Substack

Dr. Laz Ranasinghe - Beyond Calories

Dr. Leann Borneman - Dr. B's Substack

Dr. Lee Warren - Self-Brain Surgery™ with Dr. Lee Warren

Dr. Leigh Erin Connealy - Dr. Leigh Erin Connealy

Dr Leo Gilling - The Gilling Papers

Dr. Leonard G. Horowitz - Dr. Leonard G. Horowitz’s Substack “Healthy World News."

Dr Leonardo Braga - Dr Leonardo Braga

Dr. Leonardo Pereira - Dr. Leonardo Pereira

Dr Leslie - Dr. Leslie

Dr. Li Jie's CCM Blog - Dr. Li Jie's CCM Blog

Dr Lidiya Angelova - genuineprospect

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